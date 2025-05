Terremoto de 7,5 graus atinge regiões do Chile e da Argentina

Um terremoto de 7,5 graus, em uma escala que vai até 10, atingiu regiões do Chile e da Argentina. O epicentro foi no mar, a 10 quilômetros de profundidade. O tremor também foi sentido em áreas costeiras da Argentina, que já tinha enfrentado um terremoto de magnitude 5,9 nesta semana. Cerca de 1.800 pessoas precisaram deixar as casas na região de Magalhães, no sul do Chile. As autoridades emitiram um alerta de tsunami para cidades litorâneas. Equipes de resgate seguem atuando na região.



