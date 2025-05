Terroristas do Hamas divulgam novo vídeo de reféns israelenses na Faixa de Gaza

Os terroristas do Hamas divulgaram um novo vídeo de dois reféns israelenses que estão na Faixa de Gaza desde o ataque no dia 7 de outubro. O vídeo mostra os reféns Elkana Bohbot, de 35 anos, e Yosef-Haim Ohana, de 25. Eles estavam no festival de música no dia 7 de outubro de 2023, quando foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. Segundo o exército de Israel, 58 reféns ainda estão em Gaza e 24 estariam vivos. Israel classificou o vídeo como uma tática de guerra psicológica, usada pelo Hamas para pressionar por um novo cessar-fogo. Os militares afirmam estar perto de derrotar o Hamas na região de Rafah.



