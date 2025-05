TikTok é multado pela UE por não garantir a proteção de dados de usuários

A rede social TikTok foi multada pela União Europeia por não garantir a proteção de dados de usuários. O bloco europeu anunciou que as multas chegam 530 milhões de euros, cerca de R$ 3,4 bilhões. De acordo com o Departamento de Regulação, a empresa não fez o suficiente para impedir que informações fossem acessadas por serviços estatais chineses.



