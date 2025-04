Tiroteio intenso entre traficantes e milicianos no RJ deixa uma pessoa ferida

Um intenso tiroteio entre traficantes e milicianos assustou moradores da zona oeste do Rio de Janeiro. Uma pessoa que estava dentro de casa ficou ferida. Até um condomínio foi invadido. Viaturas da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento para evitar novos confrontos nas comunidades em Curicica. Nas paredes e janelas das casas, ficaram as marcas de uma noite de terror para os moradores.



