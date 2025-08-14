Logo R7.com
TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

Os investigados estão presos temporariamente, entre eles o empresário dono da rede de farmácias, Ultrafarma, Sidney Oliveira

JR na TV|Do R7

O Tribunal de Justiça manteve a prisão dos suspeitos de envolvimento em um esquema bilionário de corrupção envolvendo a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Todos os seis investigados estão presos temporariamente, entre eles o empresário dono da rede de farmácias, Ultrafarma, Sidney Oliveira, dois auditores fiscais da secretaria e um executivo de empresa Fast Shop. Segundo o Ministério Público, o esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão em propinas para o ressarcimento irregular de impostos. As defesas não comentaram a manutenção da prisão.

