Torcida organizada do Corinthians lança campanha de arrecadação para pagar dívida do estádio

A principal torcida organizada do Corinthians lançou uma campanha para tentar acabar com a dívida milionária que o clube tem com a Caixa, que financiou o estádio. O valor é de R$ 710 milhões. O site criado chegou a sair do ar, por causa da quantidade de acessos da torcida corintiana. Teve gente que encarou até fila de espera virtual.