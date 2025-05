Torcidas do Remo e Paysandu protagonizam cenas de selvageria após fim do campeonato no Pará

O Remo venceu o Paysandu, nos pênaltis, e foi campeão estadual no Pará. Fora do estádio, torcidas organizadas dos dois times protagonizaram cenas de selvageria. Com a porta de casa entreaberta, o morador filmou a confusão entre torcedores de ambos os clubes. Eles jogam pedras, uns contra os outros, e a briga só teve fim com a chegada da polícia.



