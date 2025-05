Tornados causam destruição e deixam ao menos 27 mortos nos EUA

Ao menos 27 pessoas morreram depois da passagem de tornados nos Estados Unidos. Os ventos, que destruíram bairros inteiros, tiveram intensidade de furacões de categoria 1. Os estados de Minessota, Wisconsin e Illinois foram os mais atingidos. Para as próximas horas, o alerta de tempestades permanece alto, agora, para o centro-sul do país.



