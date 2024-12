Trabalhadores do maior site de vendas do mundo entram em greve

Trabalhadores do maior site de vendas do mundo entraram em greve. A paralisação, que começou na última sexta (29), vai se estender até segunda-feira (2) em mais de vinte países, e pode afetar o maior fim de semana de compras do ano. O movimento grevista foi organizado por um sindicato mundial com sede na Suíça. Segundo a entidade, trabalhadores de 20 países vão aderir ao protesto, como Reino Unido, Alemanha, Japão e Estados Unidos. A paralisação acontece em um dos finais de semana mais movimentados para compras no mundo.