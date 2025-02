Traficante foragido é preso no RJ após tentativas de despistar polícia com cirurgias plásticas

Foi preso no Rio de Janeiro um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil. Segundo a polícia, Lindomar Reges Furtado, de 46 anos, fez cirurgias plásticas para mudar a aparência e despistar as autoridades. Ele estava em uma casa, dentro de um condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Foram apreendidos R$ 55 mil em dinheiro.