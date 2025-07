Treinador da seleção do tetra, Carlos Alberto Parreira é eternizado na calçada da fama do Maracanã

Carlos Alberto Parreira, treinador da seleção do tetracampeonato mundial do Brasil, foi eternizado na calçada da fama do Maracanã. Aos 82 anos, Parreira teve os pés marcados em cimento. O técnico é o primeiro, em mais de cem homenageados, que nunca foi jogador de futebol. Treinador da seleção campeã do mundo em 1994, Parreira também integrou a comissão técnica na Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato. Ao todo, ele participou de nove copas do Mundo. A homenagem foi um dia depois do aniversário de 31 anos do tetra. Branco, Zinho e Bebeto, campeões daquele time, estiveram na cerimônia.



