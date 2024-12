Três anos depois, famílias descobrem troca de bebês em maternidade no interior de Goiás

Duas famílias descobriram que tiveram os filhos trocados em uma maternidade em Inhumas, Goiás. A troca foi identificada após um exame de DNA realizado por Yasmin e Cláudio, pais de uma das crianças. O resultado indicou que o filho do casal não era biológico deles. Isamara e Guilherme também realizaram o teste com a criança que levaram para casa, e obtiveram o mesmo resultado. As famílias registraram boletim de ocorrência e processaram o hospital. Um novo teste deve ser feito para confirmar a troca das crianças.