Três crianças estão entre as seis vítimas de queda de helicóptero no rio Hudson, em Nova York

Um helicóptero modelo Bell 206 caiu no Rio Hudson, próximo ao túnel Holland, nesta quinta (10) em Nova York, matando seis pessoas. Entre as vítimas, estavam três crianças de uma família de turistas espanhóis. Testemunhas relataram um estrondo antes da queda, e vídeos nas redes sociais mostram destroços caindo na água. A Guarda Costeira e os bombeiros resgataram a aeronave, ainda parcialmente submersa horas depois. As causas do acidente são investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Este é o pior acidente no local desde 2009, quando uma colisão entre um avião e um helicóptero deixou nove mortos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!