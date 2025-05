Três operários morrem após elevador de cargas despencar do 17º andar

Três operários morreram depois de um elevador de cargas despencar do 17º andar. As vítimas tinham acabado de começar o turno do dia em um conjunto habitacional em construção, na Zona Oeste de São Paulo. Eles estavam no elevador que despencou do alto. Ainda não se sabe o que provocou a queda do equipamento. João Henrique da Silva tinha 20 anos e era ajudante, assim como Raimundo Conceição dos Santos Junior, de 26 anos. Amarildo Alves da Conceição, de 43 anos, era marceneiro.



