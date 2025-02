Troca de comando no Ministério da Saúde aumenta expectativa por reforma ministerial

A substituição de Nísia Trindade, no Ministério da Saúde, por Alexandre Padilha aumentou a expectativa por uma reforma ministerial. Partidos da base aliada veem o momento como uma oportunidade de maior participação no governo. No lugar de Padilha para o Ministério das Relações Institucionais, um nome sempre citado é o da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, mas que não é consenso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!