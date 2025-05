Troféu do Mundial de Clubes da Fifa chega a SP e ficará até domingo (11) na sede do Palmeiras

O cobiçado troféu do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em junho, no Estados Unidos, chegou a São Paulo e ficará exposto, até domingo (11), na sede do Palmeiras. A presidente Leila Pereira recebeu a taça e falou sobre a possibilidade de conquistar títulos nesta temporada. Confira!



