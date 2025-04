Trump afirma que ‘Crimeia ficará com a Rússia’; península ucraniana foi invadida em 2014

Em entrevista, o presidente Donald Trump disse que “a Crimeia ficará com a Rússia”. Segundo Trump, a península já está com os russos há muito tempo e todos entendem isso, inclusive o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A península da Crimeia foi invadida em 2014. Na época, Trump culpou o então presidente Barack Obama pela conquista russa. Nesta sexta-feira (25), antes de embarcar para o funeral do papa, o presidente americano disse que está perto de conseguir um acordo entre os dois países.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!