Trump afirma que Harvard está negociando com o governo após suspensão de estudantes estrangeiros

O presidente dos Estados Unidos afirmou hoje (5) que Harvard já negocia com o governo federal. Donald Trump havia anunciado a suspensão da entrada de estudantes estrangeiros na universidade americana. O presidente americano disse que as negociações com Harvard estão progredindo e que espera que a instituição forneça, em breve, uma lista dos estudantes estrangeiros. Donald Trump assinou também uma ordem que restringe a entrada de cidadãos de 19 países.



