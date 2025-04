Trump amplia para 125% a taxação sobre produtos chineses e limita tarifas recíprocas

A economia mundial foi impactada nesta quarta-feira (9) por dois anúncios do presidente Donald Trump. O primeiro, de que a China terá que pagar tarifas de 125% nas exportações para os Estados Unidos. O segundo anúncio foi um recuo do país. Trump limitou em 10% e por 90 dias as chamadas tarifas recíprocas para 75 países que não anunciaram retaliações aos Estados Unidos. O secretário do Tesouro Americano afirmou que a decisão do presidente Trump de suspender as novas tarifas é parte de um plano para encorajar as nações a negociar. Donald Trump disse ainda que apesar da guerra tarifária, a China tem intenção de fazer um acordo com os Estados Unidos.



