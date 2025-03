Trump anuncia operação militar contra rebeldes houthis, no Iêmen

O presidente americano Donald Trump autorizou uma série de ataques aéreos contra rebeldes houthis, no Iêmen. Os houthis são financiados pelo Irã e apoiam grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Em comunicado, Trump disse que o apoio militar do Irã aos houthis deve acabar imediatamente.



