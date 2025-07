Trump consegue aprovação do Congresso para PL que destina mais verba à segurança das fronteiras

O senado americano aprovou hoje (1º) o projeto de lei que garante mais verba para defesa e segurança das fronteiras. Apenas três republicanos votaram contra. A proposta volta agora para a câmara, antes de seguir à sanção presidencial. O pacote estende os cortes de impostos implementados durante o primeiro mandato de Donald Trump e amplia gastos com defesa e segurança nas fronteiras, promessas de campanha do presidente americano. Para isso, o projeto prevê reduções significativas em áreas como saúde, educação e energia limpa.



