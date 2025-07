Trump critica anúncio da França que irá reconhecer o Estado Palestino

O presidente dos Estados Unidos criticou o anúncio de que a França irá reconhecer o estado palestino. Antes de embarcar para a Escócia, Donald Trump afirmou que a decisão do presidente francês Emannuel Macron não muda nada, porque "não tem peso", afirmou o presidente americano. Macron disse que a França reconhecerá o estado da palestina durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Segundo o presidente francês é uma contribuição para a paz no Oriente Médio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!