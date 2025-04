Trump diz que está aberto a negociar com a China, mas afirma que Pequim precisa tomar a iniciativa

O presidente Donald Trump declarou, nesta terça-feira (15), que está aberto a uma negociação tarifária com a China, mas que Pequim precisa tomar a iniciativa da conversa. A União Europeia, por sua vez, anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre mais de 400 produtos americanos. Ainda, a China ordenou que as companhias aéreas do país não recebam mais entregas de jatos da empresa americana Boeing. As transportadoras também irão suspender as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. A Casa Branca informou que o presidente analisa mais de 15 propostas comerciais com diversos países e que cerca de 75 nações entraram em contato para negociar tarifas de importação. O presidente americano ainda exigiu que universidade Harvard peça desculpas por rejeitar as exigências do governo.



