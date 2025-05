Trump elogia trabalho de Musk em coletiva de imprensa para marcar a saída do bilionário do governo

O presidente Donald Trump convocou uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (30) na Casa Branca para marcar a saída do bilionário Elon Musk do governo. Trump elogiou o trabalho de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. O presidente americano entregou uma chave dourada como símbolo do agradecimento. Durante 128 dias, o bilionário foi responsável por fazer cortes de gastos no novo governo.



