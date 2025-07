Trump escolhe Dia da Independência dos EUA para sancionar novo pacote fiscal

O presidente Donald Trump escolheu o Dia da Independência dos Estados Unidos para sancionar o novo pacote fiscal, que amplia despesas com defesa e segurança nas fronteiras, e prevê corte de gastos em áreas como educação, energia sustentável e saúde. O dia 4 de julho configura uma das datas mais importantes para os americanos. A expectativa é que mais de 72 milhões viajem no feriado.



