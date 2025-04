Trump mantém posição sobre 'tarifaço' e entra em queda de braço com a China Presidente dos EUA afirmou que pode aplicar mais uma taxa de 50% sobre as importações chinesas, isso se o país não retirar as taxas sobre produtos americanos

