Trump tira Mike Waltz do cargo de Assessor de Segurança após vazamento de informações confidenciais

O presidente dos Estados Unidos anunciou mudanças na alta cúpula do governo. Donald Trump tirou Mike Waltz do cargo de assessor de segurança depois do vazamento de informações confidenciais. Em uma rede social, Trump anunciou que Waltz será o próximo embaixador americano na ONU.



