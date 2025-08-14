Ucrânia lança drones contra a Rússia; ataque deixa feridos e provoca incêndios no sul do país

A Ucrânia lançou ataques com drones contra a Rússia. Uma câmera de segurança mostra o momento em que um carro é atingido e explode. Foi na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. O veículo ainda segue por alguns metros até bater contra um poste. O motorista e os passageiros saem atordoados e recebem os primeiros socorros ainda na calçada. Todos os ocupantes tiveram ferimentos, mas estão fora de perigo. Em outro ataque uma pessoa gravou o momento em que um dos drones atinge um prédio residencial. Treze pessoas se feriram. Os ataques ocorreram um dia antes da reunião entre o presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. Os dois vão tratar de um possível acordo de paz no conflito que já dura mais de três anos.



