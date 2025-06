Um ano após enchentes, barco de 77 metros segue encalhado em propriedade rural no RS

Um ano depois da enchente no Rio Grande do Sul, uma embarcação de 77 metros de comprimento segue encalhada em uma propriedade rural no município de Triunfo, no interior do estado. O proprietário das terras denunciou o caso à polícia e entrou com uma ação civil com pedido de reparação de danos. A embarcação está abandonada e o canal onde ficou presa tem dois metros de profundidade. A retirada é considerada inviável sem navios de apoio. O caso também foi denunciado à Marinha, à Prefeitura, à Agência Nacional do Petróleo, e à Fundação Estadual de Proteção Ambiental.



