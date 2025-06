Um dia após grande ataque, Ucrânia e Rússia apresentam condições para cessar-fogo

A Ucrânia lançou neste domingo (01) o maior ataque contra bases aéreas dentro da Rússia, desde o início do conflito. Hoje (02), os dois países apresentaram as condições para acabar com a guerra. A reunião foi mediada pela Turquia. Os dois países em guerra concordaram em fazer mais uma troca de prisioneiros, dando prioridade aos feridos graves e aos mais jovens. Entre as exigências apresentadas por Moscou estão o reconhecimento das regiões invadidas da Crimeia. A Rússia também exige a retirada completa das tropas ucranianas desses territórios. Outra condição é a realização de eleições na Ucrânia. Na Lituânia, o presidente ucraniano afirmou que não vai renunciar a territórios.



