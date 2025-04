Um dia após tarifaço, Trump diz que é hora de os líderes mundiais pensarem em negociar

A Organização Mundial do Comércio prevê uma queda de 1% nas exportações e importações mundiais, depois que o presidente americano Donald Trump anunciou as "tarifas recíprocas". A medida vai afetar 185 países e blocos econômicos neste mês. Para a OMC, a preocupação é de que haja uma escalada tarifária, que prejudique o sistema comercial do mundo. O secretário do Tesouro Americano, Scott Bessent, explicou que esse é um plano para a reestruturação econômica dos Estados Unidos e pediu cautela aos países taxados. Ele declarou que se houver retaliação, haverá novas tarifas por parte dos Estados Unidos.



