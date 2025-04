União Brasil e PP anunciam a formação da federação União Progressista

O União Brasil e PP anunciaram nesta terça (29) a formação da federação “União Progressista”. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, participaram do lançamento. A “União Progressista” soma cerca de 20% dos parlamentares do Congresso, com 109 deputados – maior bancada da Câmara – e 14 senadores. A federação também inclui seis governadores e cerca de 1.400 prefeitos. O bloco vai ser presidido pelo advogado Antonio Rueda, que comanda o União Brasil, e pelo senador Ciro Nogueira, atual presidente do PP.



