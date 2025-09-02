União Europeia acusa a Rússia de desativar GPS de avião que transportava a presidente do bloco

A União Europeia acusou a Rússia de desativar o GPS do avião que transportava a presidente do bloco, Ursula Von Der Leyen. A aeronave se preparava para aterrissar na Bulgária quando a tripulação notou o problema. A interrupção no sistema de navegação obrigou o piloto a sobrevoar por uma hora o aeroporto da cidade de Plovdiv e a recorrer a mapas de papel para realizar o pouso, o que aconteceu em segurança.

Autoridades búlgaras suspeitam que o problema foi causado por uma interferência russa. Desde o início da guerra, em 2022, a Bulgária convive com interferências no GPS e em sistemas de comunicação. Na maioria das vezes, as falhas foram atribuídas a ataques híbridos e sabotagens patrocinadas pela vizinha Rússia. Okremlim nega envolvimento nesse caso.

Apesar do incidente, foi mantido o roteiro de viagens da presidente da comissão por países europeus que fazem fronteira com a Rússia. Na Lituânia, Ursula destacou o congelamento de ativos russos para apoiar a Ucrânia. O equivalente a R$ 24 milhões em sanções já foi destinado a Kiev.

