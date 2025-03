Universidade de Colúmbia acata exigência de Donald Trump para combater atos antissemitas

Uma das mais renomadas universidades americanas acatou a exigência do presidente Donald Trump para combater atos antissemitas. O campus da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, foi palco de diversos protestos. Segundo o presidente, a instituição falhou em proteger os estudantes judeus do assédio. Muitos eram ameaçados e deixaram de frequentar as aulas com medo da violência. A universidade anunciou um pacote de reformas.



