Uso correto de capacete por motociclista reduz risco de letalidade em até seis vezes

Um vídeo viralizou na internet mostrando como o uso correto do capacete pode salvar vidas. As imagens mostram um motociclista que foi atingido por uma peça de aço de 7 cm enquanto fazia uma entrega. O impacto perfurou a viseira do capacete, mas, graças ao equipamento adequado, ele sobreviveu. Especialistas alertam que o capacete funciona como uma barreira, reduzindo o risco de lesões na cabeça, que são a principal causa de morte entre motociclistas. É fundamental usá-lo corretamente, com a viseira abaixada ou óculos de proteção, para garantir a segurança.



