Uso de suplementos alimentares sem orientação traz riscos à saúde, alertam os médicos

Muitos brasileiros aderiram à suplementação alimentar. Só este ano, foram vendidas mais de 370 mil unidades. Nas prateleiras, não faltam opções. Os suplementos prometem mais energia, foco, memória e imunidade. Mas, de acordo com especialistas, o consumo de vitaminas e minerais sem indicação clínica pode ser prejudicial à saúde. Um estudo americano apontou que o uso diário de multivitamínicos está associado a um aumento de 4% no risco de morte. Entenda.



