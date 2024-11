Veja como foi o dia de campanha de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo

Nesta segunda (21), Guilherme Boulos, do PSOL, reuniu a imprensa no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo para apresentar uma carta direcionada à população. Boulos também anunciou que até sexta (25) ele vai dormir na casa de eleitores em diferentes regiões da capital paulista. Já Ricardo Nunes, do MDB, teve um encontro no comitê de campanha com mulheres que ocupam posições de lideranças em empresas e instituições, e vereadoras eleitas. O candidato à reeleição disse que deve ampliar, em um segundo mandato, a participação feminina em cargos de gestão na Prefeitura.