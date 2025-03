Veja como o Exército de Israel se prepara para enfrentar ataques terroristas

A equipe do Jornal da Record visitou um centro de treinamento que prepara soldados do Exército de Israel para enfrentar ataques terroristas. O grupo simula situações reais com o objetivo de aprender a salvar vidas. Militares que passaram por esse treinamento já participaram de missões em outros países, como no terremoto da Turquia e no desastre de Brumadinho (MG). O foco atualmente é o território palestino. Veja na reportagem!





