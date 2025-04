Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (30)

Nesta terça-feira (29), várias capitais registraram a menor temperatura do ano. Na quarta (30), o frio segue como destaque no Centro-Sul do Brasil, enquanto a chuva aperta entre as regiões norte e nordeste. Na capital paulista, o amanhecer nos próximos dias será gelado, com céu azul e sem chuva. A frente fria avança com chuva pelo sul da Bahia. Entre as regiões Sul e Sudeste, o ar frio afasta as nuvens carregadas e mantém as temperaturas baixas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!