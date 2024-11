Venda de sentenças: cinco desembargadores do TJ-MS são afastados dos cargos

Foram afastados por 180 dias cinco desembargadores, um juiz de primeira instância e um conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. O suposto esquema de corrupção e venda de sentenças é investigado pela Polícia Federal e Receita Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil também criou uma comissão para investigar o caso.