Vice-presidente dos EUA derruba troféu e rouba a cena durante evento na Casa Branca

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D.Vance, acabou no centro das atenções durante uma cerimônia na Casa Branca, em Washington. Ao tentar levantar o troféu, conquistado por um time de futebol americano universitário, a base caiu no chão, quase no pé dele. Rapidamente, ele recolocou a peça, mas achou melhor não arriscar e, para a foto oficial, segurou a parte mais importante da peça.



