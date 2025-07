Vídeo divulgado por Israel mostra supostos terroristas do Hamas comendo frutas frescas em Gaza

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (23) pelo exército de Israel mostra homens que, segundo os israelenses, seriam terroristas do Hamas, comendo frutas frescas na Faixa de Gaza. Para os israelenses, eles estariam zombando da fome no território palestino. As imagens foram gravadas em um túnel. Os homens comem bananas, tâmaras e ostentam a fartura da refeição. Alimentos frescos são escassos em Gaza desde o início da guerra.



