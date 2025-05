Wagner Moura se torna o primeiro brasileiro a vencer como melhor ator no Festival de Cannes

O ator Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria de melhor ator do Festival de Cannes, na França. O ator foi reconhecido pelo filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. O diretor recebeu o prêmio no lugar de Wagner Moura. Mendonça Filho também venceu o prêmio de melhor diretor pelo longa que estreou no festival francês e foi aclamado pela crítica.



