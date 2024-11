Yamandú Orsi vence o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai

O candidato Yamandú Órsi venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai. Órsi, da coalizão Frente Ampla, recebeu 49% dos votos, contra 45% do adversário, Álvaro Delgado, do Partido Nacional e candidato do atual presidente, Luis Lacalle Pou. A posse está prevista para 1º de março de 2025. Na manhã desta segunda (25), o presidente Lula ligou para Yamandú.