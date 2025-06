Yuri Alberto revela a Cleber Machado os planos para o futuro

O narrador e comentarista de esportes da RECORD, Cléber Machado, foi até a casa do atacante do Corinthians, Yuri Alberto, para saber como está a recuperação do artilheiro do Timão na temporada, que sofreu uma fratura em uma das vértebras. Na entrevista, o jogador também falou sobre os planos para o futuro. Confira mais detalhes na reportagem.



