Zelensky afirma que representantes da Rússia e da Ucrânia vão se encontrar para discutir cessar-fogo

O presidente ucraniano disse que representantes do país e da Rússia vão se encontrar na quarta (23) para discutir um cessar-fogo. O anúncio foi feito depois de uma noite de bombardeios entre os dois países. Mísseis e drones atingiram várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Ao menos duas pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. A Ucrânia respondeu com drones lançados contra os principais aeroportos de Moscou.



