A cada duas horas, um carregamento é roubado por assaltantes no estado de SP

São Paulo é o estado com mais casos de roubo de carga no país; a cada duas horas, um carregamento é levado por assaltantes. Foram 400 casos em apenas um mês. No último fim de semana, mais de dez pessoas foram presas com mercadorias roubadas. Policiais encontraram dezenas de caixas em um depósito na zona leste da capital paulista. Ao todo, 12 homens foram presos e confessaram que a carga e o veículo eram roubados. O chefe da quadrilha contou que parte dos produtos era comercializada na loja dele;