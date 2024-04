Allianz Parque é liberado para semifinal entre Palmeiras e Novorizontino

Alto contraste

Amanhã (20) serão definidos os locais, dias e horários das duas semifinais do Paulistão, campeonato que a RECORD transmite com exclusividade na TV aberta. O Palmeiras conseguiu a liberação para jogar no Allianz Parque. Em nota, a diretoria afirmou que indicará o Allianz como local do jogo contra o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão. O gramado estava interditado desde o dia dois de fevereiro.