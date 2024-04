'Apocalipse do emprego': inteligência artificial ameaça 11% das vagas de trabalho no Reino Unido, diz relatório Quase 8 milhões de empregos correm o risco de desaparecer no Reino Unido com o avanço da inteligência artificial

Quase 8 milhões de empregos correm o risco de desaparecer no Reino Unido com o avanço da inteligência artificial. O alerta foi feito por um instituto de pesquisa britânico. A mudança que põe em risco postos de trabalho de milhões de britânicos é chamada por especialistas como ‘apocalipse do emprego’. O relatório apontou que os ingleses já enfrentam a primeira onda de substituições, provocadas pelo número crescente de empresas que passaram a adotar a inteligência artificial no dia-a-dia. 11% das vagas já estão em risco, segundo a pesquisa. Os postos de trabalho mais ameaçados num primeiro momento são cargos administrativos, ocupados por iniciantes com salários mais baixos. Neste cenário, mulheres e jovens seriam os que mais correm risco de desemprego nos próximos cinco anos, de acordo com o relatório.