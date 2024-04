Ataques criminosos terminam com quatro mortes e um ferido em menos de 24 horas no Rio de Janeiro Uma das vítimas é um bebê de sete meses, que foi baleado junto com os pais

A polícia do Rio de Janeiro investiga dois ataques criminosos que terminaram com quatro mortos e um ferido em menos de 24 horas. Uma das vítimas é um bebê de sete meses. A criança estava com os pais em um carro que foi alvejado. Filipe Rodrigues, de 24 anos, Rayssa dos Santos Ferreira, de 23, e o bebê, Miguel Filipe, de apenas sete meses, foram baleados quando passavam por uma rua em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.